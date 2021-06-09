Anahtarını içeride unuttuğu evine balkondan girmeye çalışırken betona düştü
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Anahtarını içeride unuttuğu evine balkondan girmeye çalışırken betona düştü

Anahtarını içeride unuttuğu evine balkondan girmeye çalışırken betona düştü
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da anahtarını içeride unuttuğu birinci kattaki evine balkondan girmeye çalışırken düşen 40 yaşındaki Zehra K. yaralandı.

Bugün saat 12.00 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Ertürk Sokak'ta 2 çocuk annesi Zehra K., birinci kattaki evinin anahtarını içeride unuttu.

BALKONDAN GİRMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Zehra K., varilin üzerine koyduğu merdivenle eve balkondan girmeye çalışırken, tutunduğu balkon demirinin yerinden çıkıp düştü. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Zehra K., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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