İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSKİ, Anadolu Yakası'nda; Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. 13 saat sürmesi planlanan kesinti, 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saatlik su kesintisinin yapılacağını açıkladı.

''13 SAAT SÜRECEK''

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

7 İLÇEDE, BELİRLİ BÖLGELERDE

Su alamayacak ilçeler arasında Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye yer alıyor.

Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde kesintinin yaşanacağı mahalleler ise şu şekilde: Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.

İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 11:50:21. #1.13#

title