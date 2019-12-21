Anadolu Üniversitesi ziyaretlerine devam ediyor

21.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:34

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, SARAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ı ziyaret etti.



Gerçekleşen ziyarette Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı ve beraberindeki heyet, şirketin basma fabrikasını gezerek Cemalettin Sarar'dan bilgi aldı. Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Cemalettin Sarar, üniversite ile olası işbirliklerine sıcak baktığını ifade etti. Rektör Çomaklı ise, "Sizlerin varlığı bizleri var ediyor. Bu tesisi özellikle ziyaret etmek istedim, bu tesislere yüz akı diyebiliriz. Anadolu Üniversitesi olarak sizler için neler yapabiliriz bunları konuşmak istiyoruz. Sizler yerel unsur olabilirsiniz ama aynı zamanda dünyaya açılan kapısınız" dedi.



Ziyaret toplu çekinilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA