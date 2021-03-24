Anadolu Üniversitesi'ne erişilebilirlik ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Anadolu Üniversitesi'ne erişilebilirlik ödülü

24.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:45
Anadolu Üniversitesi'ne erişilebilirlik ödülü

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen erişilebilirlik ödülleri kapsamında Anadolu Üniversitesi, 'Erişilebilir Dijital Uygulamalar' kategorisinde ikinci oldu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen erişilebilirlik ödülleri kapsamında Anadolu Üniversitesi, 'Erişilebilir Dijital Uygulamalar' kategorisinde ikinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'erişilebilirlik yılı' ilan edilmesi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı '2020 Erişilebilirlik Yılı Erişilebilirlik Ödülleri' programı düzenledi. Programa 9 farklı kategoride toplam 1075 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlaması, erişilebilirlik alanında gerçekleştirilen uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen programda Anadolu Üniversitesi, 'Erişilebilir Dijital Uygulamalar' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle ödüller sahiplerini bulurken, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal adına ödülü Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya aldı. Kaya, engelli bireylerin eğitimine yönelik akademik faaliyet yürüten ilk birimlerin Anadolu Üniversitesi bünyesinde hayata geçtiğini belirterek, "Yıllardır yürüttükleri başarılı çalışmalar ile bu ödülün alınmasına katkı sağlayan tüm Anadolu Üniversitesi mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cenk Tosun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Üniversitesi'ne erişilebilirlik ödülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:46:57. #1.16#
title