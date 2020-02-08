Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 16'ıncı yılında anılıyor
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Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 16'ıncı yılında anılıyor

Türkiye'nin en özgün sesine ve stiline sahip şarkıcılarından, Anadolu rock müziğinin Barış Manço, Erkin Koray ve Fikret Kızılok'la 4 öncüsünden birisi sayılan Cem Karaca, ölümünün 16. yılında anılıyor.

08.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:57
Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 16'ıncı yılında anılıyor

Türkiye'nin en özgün sesine ve stiline sahip şarkıcılarından, Anadolu rock müziğinin Barış Manço, Erkin Koray ve 'la 4 öncüsünden birisi sayılan , ölümünün 16. yılında anılıyor.


Kendisini "Anadolu rock ozanı" olarak tanımlayan Cem Karaca, asıl adı Irma Felekyan olan Ermeni asıllı opera ve tiyatro sanatçısı Toto Karaca ile tiyatro sanatçısı Azeri Mehmet İbrahim Karaca'nın çocuğu olarak, 5 Nisan 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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