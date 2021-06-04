Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın dorsesindeki marullar yola saçıldı
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Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın dorsesindeki marullar yola saçıldı

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın dorsesindeki marullar yola saçıldı
Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde lastiği patlayan tırın yalpalaması sonucu marullar yola saçıldı.

Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde lastiği patlayan tırın yalpalaması sonucu marullar yola saçıldı.

İstanbul yönüne giden Mustafa U. idaresindeki 06 CKP 411 plakalı marul yüklü tır, Sapanca gişeleri mevkisinde ön lastiğinin patlaması sonucu yolda bir süre yalpaladı.

Sarsıntıdan dolayı dorsedeki marulların bir kısmı yola saçılırken, sürücü, kontrol altında tuttuğu aracı emniyet şeridine çekti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde herhangi bir yaralanma olmadığı anlaşıldı.

Yola saçılan marullar yetkililerce temizlenirken, otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Tır çekici yardımıyla kaldırılırken, zarar görmeyen marullar başka bir kamyona yüklendi.

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın dorsesindeki marullar yola saçıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu

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