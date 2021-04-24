Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde sokağa çıkma kısıtlamasında sakinlik yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde sokağa çıkma kısıtlamasında sakinlik yaşanıyor

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde sokağa çıkma kısıtlamasında sakinlik yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç yoğunluğu azaldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç yoğunluğu azaldı.

İstanbul ve Ankara metropollerini birbirine bağlayan otoyolun Bolu Dağı geçişinin Düzce ve Bolu kesimleri, kısıtlama nedeniyle sadece izin belgesi bulunan kargo araçları, akaryakıt tankerleri, büyük tonajlı ve diğer araçlar tarafından kullanılıyor.

Polis ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan, güzergahtaki sakinlik drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 bin lirayı, Kolombiya'ya kaçırmışlar
Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 bin lirayı, Kolombiya'ya kaçırmışlar
Kumar oynarken basılan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk
Kumar oynarken basılan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde sokağa çıkma kısıtlamasında sakinlik yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 15:12:05. #1.15#

title