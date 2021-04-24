Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde sokağa çıkma kısıtlamasında sakinlik yaşanıyor

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç yoğunluğu azaldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç yoğunluğu azaldı.

İstanbul ve Ankara metropollerini birbirine bağlayan otoyolun Bolu Dağı geçişinin Düzce ve Bolu kesimleri, kısıtlama nedeniyle sadece izin belgesi bulunan kargo araçları, akaryakıt tankerleri, büyük tonajlı ve diğer araçlar tarafından kullanılıyor.

Polis ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan, güzergahtaki sakinlik drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer