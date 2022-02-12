ANADOLU HİSARI'NDAKİ YALIDA KAÇAK OLARAK YAPILAN BARAKA YIKILDI

BEYKOZ, Anadolu Hisarı'nda Riyaziyeci İzzetbey Yalısı'ndaki kaçak yapı İBB ekiplerince yıkıldı, inşaat alanı mühürlendi.

Anadolu Hisarı'nda işadamı Namık Tanık'a ait Riyaziyeci İzzetbey Yalısı'nda kaçak inşaat yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. İnşaat, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. İnşaat sahasındaki 3 konteyner vinç yardımı ile alandan kaldırıldı. Alanda bulunan baraka da yıkıldı. Tahliye işlemlerinin ardından inşaat alanı mühürlendi. Yıkım ve mühürleme işlemleri sırasında yalıda kimsenin olmadığı görüldü.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel