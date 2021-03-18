Anadolu Hisarı kim tarafından yapıldı? Anadolu Hisarı ne zaman yapıldı?

(Güzelce Hisarı olarak da bilinen Anadolu Hisarı nerede? İstanbul Boğazı'na döküldüğü Anadolu Hisarı kim tarafından yapıldı? Anadolu Hisarı ne zaman yapıldı? Detaylar haberimizde.

Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Hisarı kim tarafından yapıldı? Anadolu Hisarı ne zaman yapıldı? İstanbul Boğazı'na döküldüğü Anadolu Hisarı kim tarafından yapıldı? Anadolu Hisarı ne zaman yapıldı? Detaylar haberimizde.

ANADOLU HİSARI NEREDE?

Anadolu Hisarı (Güzelce Hisarı olarak da bilinir), İstanbul'un Anadoluhisarı semtinde, Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdedir. Beykoz ilçesine bağlı olan semte adını veren Anadolu Hisarı, 7.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu.





ANADOLU HİSARI KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Anadolu hisarı, 7.000 metrekarelik bir alan üzerine, Boğazın en dar noktası olan 660 metre mesafedeki bölgesine 1395 yılında, Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilmiştir. Cenevizliler, Bizans'la birlik olup Karadeniz'de (Kefe, Sinop ve Amasra'da) koloniler kurmuşlardı. Bu sebeple, Boğaz geçişi Cenevizliler için hayati önem taşımaktaydı.

ANADOLU HİSARI İÇ YAPISI NASIL?

İç kale surları, dış kalenin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerini birleştirir. Bu surlar üç metre kalınlığındadır. İç surlarla birleşen dış kale surlarının üzerinde birçok kemer ve surları korumak için yapılmış üç kule bulunur. Asıl kalenin surları doğu-batı yönünde 65 metre; kuzey-güney yönünde 80 metre boyunca uzanır. Surların kalınlığı 2.5 metredir. Dış surlarda topların yerleştirildiği menfezler bulunur. Anadolu Hisarı'nın asıl kalesinde ve iç surlarında, araları harçla doldurulmuş blok taşlar kullanılmıştır.

Anadolu Hisarı, İstanbul'un fethinden sonra askeri önemini yitirmiş, çevresi zamanla bir yerleşim bölgesi durumuna gelmiştir. Bugün bazı bölümleri yıkık olan Anadolu Hisarı'nın ortasından yol geçmektedir.