Anadolu Farm Davasında Rekor Ceza Talebi: 3 Bin 900 Yıl Hapis
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla internet üzerinden faaliyet yürüten Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir hakkında bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla internet üzerinden faaliyet yürüten Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir hakkında bin 560 ila 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.
Rekor ceza isteminin yapıldığı ve 195 kişinin şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede 41 şüpheli yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com