Anadolu Farm Davasında Rekor Ceza Talebi: 3 Bin 900 Yıl Hapis

Anadolu Farm Davasında Rekor Ceza Talebi: 3 Bin 900 Yıl Hapis

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla internet üzerinden faaliyet yürüten Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir hakkında bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.

Anadolu Farm Davasında Rekor Ceza Talebi: 3 Bin 900 Yıl Hapis

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla internet üzerinden faaliyet yürüten Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir hakkında bin 560 ila 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.

Rekor ceza isteminin yapıldığı ve 195 kişinin şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede 41 şüpheli yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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