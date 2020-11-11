Anadolu Eğitim Derneği Genel Başkanı Öğretici: "Ayrıştırmadan çözüm odaklı çalışacağız"
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Anadolu Eğitim Derneği Genel Başkanı Öğretici: "Ayrıştırmadan çözüm odaklı çalışacağız"

11.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:41
Anadolu Eğitim Derneği Genel Başkanı Öğretici:

Anadolu Eğitim Derneği Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, Kırşehir teşkilatlanmasını ziyaret etti.

Anadolu Eğitim Derneği Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, Kırşehir teşkilatlanmasını ziyaret etti.

Teşkilat ziyaretinde basın toplantısı düzenleyen Öğretici, Milli Eğitim çalışanlarının ve sendikal yapıların sorunlarını yerinde incelediklerini sorunların çözümleri noktasında Milli Eğitim Bakanlığı ile temas halinde olduklarını söyledi. Öğretici, "Eğitim şehri Kırşehir'de, medya çalışanlarının da eğitim sendikası faaliyetlerine duyarlı davranması bizleri mutlu etti. Bizler sendika görevlisi arkadaşlarımızla birlikte camiamızda kimlerin ne görevde olduğu ile değil insanlarımızın görevlerinde liyakat esaslı çalışıp çalışmadıklarını önemsiyoruz" dedi.

Ayrıştırıcı bir tutum içerisinde olmadıklarını da ifade eden Öğretici, basın temsilcileri ile eğitim alanında istişarelerde bulunduktan sonra Boztepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mucur ilçesinde okul ziyaretlerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ile görüşüp Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Kırşehir'de, gerçekleştirilen toplantıya Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Ramazan Kırboğa ile Genel Başkan Yardımcısı Nihat Örs katıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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