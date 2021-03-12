Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12.03.2021 01:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 01:31
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı gerçekleşecek. Peki, Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

ANADOLU EFES - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'da oynanacak. Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı, beIN Sports Haber ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 83, Kablo TV 223 üzerinden izlenebilecek.

ANADOLU EFES - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 12 Mart Cuma günü oynanacak Anadolu Efes - Zalgiris Kaunasmaçı, Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak.

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