Anadolu Efes - Khimki Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Anadolu Efes - Khimki Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

14.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:24
Anadolu Efes - Khimki Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Basketbol tutkunlarını ekran başına kitleyecek Anadolu Efes - Khimki Moskova turnuvası bugün gerçekleşecek. Anadolu Efes - Khimki Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta olacağı ise merak konusu.

THY EuroleagueMaçı 20. haftasında Anadolu Efes Alba Berlin zaferi ve Khimki'nin 2 galibiyeti ile bugün Anadolu Efes - Khimki Moskova maçı olacak. Anadolu Efes - Khimki Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? detaylarda!

ANADOLU EFES - KHİMKİ MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroleagueMaçı 20. haftasında Anadolu Efes - Khimki Moskova maçı İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes - Khimki Moskova maçı Bein Sports 3, Kablo TV 234, Digiturk 79ve web üzerinden izlenebilecek.

ANADOLU EFES - KHİMKİ MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

14 Ocak Perşembe (bugün) oynanacak THY EuroleagueMaçı 20. hafta Anadolu Efes - Khimki Moskova maçı türkiye saatiyle 20:30'de başlayacak.

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