Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı, 05 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı, saat 19:30 başlayacak.
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, TRT Spor, Tivibu Spor 2, Tivibu Spor 4 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.