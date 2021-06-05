Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?