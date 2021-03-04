Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı gerçekleşecek. Peki, Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonun'da oynanacak. Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı, beIN Sports Connect ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

THY Euroleague heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı, Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak.