Anadolu Avrasya Gazi Şehit Aileleri Malazgirt İlçe Başkanı Öğreten oldu
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Anadolu Avrasya Gazi Şehit Aileleri Malazgirt İlçe Başkanı Öğreten oldu

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde çok yakında açılacak olan Anadolu Avrasya Gazi Şehit Aileleri Dernek Başkanlığına Gazi Şükrü Öğreten atandı.

Anadolu Avrasya Gazi Şehit Aileleri Malazgirt İlçe Başkanı Öğreten oldu
08.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:57

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde çok yakında açılacak olan Anadolu Avrasya Gazi Şehit Aileleri Dernek Başkanlığına Gazi Şükrü Öğreten atandı.

Anadolu Avrasya Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinin Malazgirt Şube Başkanı olarak atanan Şükrü Öğreten, Muş Merkez Şube Başkanı Emrullah Aktaş'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Öğreten, Malazgirt'te açılacak derneğe layık hizmetlerde bulunacağının sözünü verdi. Başkan Öğreten, gazi ve şehit aileleri ve yakınları adına hizmet noktası olan dernek bünyelerinde Malazgirt ve imkanlar dahilinde Türkiye'nin her yerine ulaşım sağlama amacında olduklarını belirtti. Şehitlik ve gazilik, İslam'da iki büyük mertebe olduğunu ifade eden Başkan Öğreten," Biri, Allah ve vatan için savaşarak ölmek; diğeri ise, aynı savaştan sağ çıkıp şerefle yaşamak demektir. Vatan savunmasında başarı, ölürsem şehit, kalırsam gazi ruhuyla elde edilir. Türk milletinin askeri, vatan savunmasında bu inançla arzu ettiği neticeye ulaşmıştır. Başarı için inanç ve amaç önemli bir etkendir. Bu iki etken sayesinde 15 Temmuz 2016 darbesi bastırılmıştır. Tanklara geçit vermeyen, kurşunlara aldırış etmeden vatan hainleriyle mücadele eden ve onları başarısız kılan Müslüman Türk Milletindeki güç, İman gücüdür. Şair Mithat Cemal Kuntay bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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