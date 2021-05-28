Anadolu Adliyesi'nde personele deprem çantası dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Anadolu Adliyesi'nde personele deprem çantası dağıtıldı

Anadolu Adliyesi'nde personele deprem çantası dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Deprem ve afet bilincinin geliştirilmesi için başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan personele deprem çantası dağıtıldı.

Deprem ve afet bilincinin geliştirilmesi için başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan personele deprem çantası dağıtıldı.

Büro Memur-Sen İstanbul 5 No'lu Şube yönetimi tarafından olası bir afet ve acil durum anında kullanılmak üzere tasarlanan deprem çantaları, Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan personele düzenlenen törenle verildi.

Adliyenin E Blok girişinde düzenlenen törende konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçkin, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak belirlendiğini kaydederek, "Deprem ülkesi olan Türkiye'de yaşanabilecek felaketlerde daha doğru şekilde hareket tarzıyla hayatta kalmayı, can kayıplarını azaltmayı amaçlayan bir faaliyet çerçevesinde toplandık." dedi.

Seçkin, İstanbul'un bir deprem şehri olması bilinciyle 360 bin metrekare alanı olan, yaklaşık 5 bin personeli ile faaliyet gösteren Anadolu Adliyesi'nde, hizmet almaya gelen vatandaşlar ile avukatların güvenliğini sağlamak amacıyla AFAD İstanbul İl Müdürlüğü uzman ekipleriyle 2020 yılında personele yönelik, depreme karşı afet eğitimi faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yılda 10 personeli afet eğitimi kapsamında eğitici eğitimi almak üzere görevlendirdiklerini aktaran Seçkin, sendikanın toplumda farkındalığın artırılması çalışmasına katkı sağlamak amacıyla personele dağıtmak üzere oluşturduğu deprem çantalarının dağıtımını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Büro Memur-Sen İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Yahya Gökcür de bu yılın Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından şube yönetimi olarak bir araya geldiklerini belirterek, "Biz de bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle acil durum çantası yapma kararı aldık. Bu konuyu Cumhuriyet Başsavcımız İsmail Uçar'a ilettik. Ortaklaşa bir sosyal sorumluluk projesi olan acil yardım çantasının tüm personele dağıtılması ve ortaklaşa bir proje olması açısından önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Törende, konuşmaların ardından hazırlanan deprem çantaları adliye personeline dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu hakkında tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu hakkında tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 500 bin liralık manevi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 500 bin liralık manevi...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Hasan Polatkan Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Adliyesi'nde personele deprem çantası dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:40:59. #1.14#

title