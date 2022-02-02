ANADOLU ADALET SARAYI'NDA HIRSIZLIK İDDİASI: KUAFÖR TUTUKLANDI - Haberler
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ANADOLU ADALET SARAYI'NDA HIRSIZLIK İDDİASI: KUAFÖR TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANADOLU ADALET SARAYI'NDA HIRSIZLIK İDDİASI: KUAFÖR TUTUKLANDI

ANADOLU Adalet Sarayı'nda kadın kuaföründe çalışan G.Ç. erkek kuaföründen 100 lira çaldığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANADOLU Adalet Sarayı'nda kadın kuaföründe çalışan G.Ç. erkek kuaföründen 100 lira çaldığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçen günlerde Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Adliyenin kadın kuaför salonunda çalışan G.Ç. mesai saatinin bitmesinin ardından adliyede bulunan erkek kuaförüne gitti. İddiaya göre G.Ç. kendisinde bulunan erkek kuaförü anahtarıyla dükkanın kapısını açarak, kasadan 100 lira çaldı.

Kasadaki eksiğin tespit edilmesi üzerine kuaför sahibi, şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasını inceleyen adliyenin polis ekipleri, G.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcıya getirilen kuaför G.Ç. ifade verdi.

USTURA ALMAK İÇİN KUAFÖRE GİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

G.Ç.'nin ifadesinde ustura almak için erkek kuaförüne girdiğini ve para çalmadığını söyleyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Savcılık şüpheliyi "Bina içinde muhafaza alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliyi sevk edildiği suç maddesinden tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Görüntü dökümü:

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-Şüpheli G.Ç.'nin fotoğrafı

-Anadolu Adalet Sarayı'ndan detay görüntü


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Anadolu Adalet Sarayı, Kuaför, Güncel, Haber

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