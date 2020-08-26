Amuse-bouche nedir, ne demek? Amuse-bouche nasıl okunur?
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Amuse-bouche nedir, ne demek? Amuse-bouche nasıl okunur?

Amuse-bouche ne anlama geliyor? MasterChef yarışmasıyla gündeme gelen amuse-bouche kelimesi, damak hoşluğu anlamında kullanılan ve Fransozca kökenli bir gastronomi kelimesidir. Amuse-bouche örnekleri ise merak ediliyor.

Amuse-bouche nedir, ne demek? Amuse-bouche nasıl okunur?
26.08.2020 21:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 21:17

Amuse-bouche, Türkçe'ye 'ağız eğlencesi' ya da 'damak hoşluğu' olarak biliniyor. Tek lokmalık yiyeceklerden oluşurlar, yani aparatif olarak hazırlanır. Amuse-bouche'lar şefin yemek öncesi müşterilere sunduğu ikramlardır. Amuse-bouche hakkında detaylar...

AMUSE-BOUCHE NE DEMEK?

Amuse-bouche kelimesi, gastronomide kullanılan Fransızca kökenli ve Türkçeye 'ağız eğlencesi' ya da 'damak hoşluğu' olarak geçen kelimedir. Genellikle kaşıkla sunulan, şefin yaratıcılığını ortaya koyan ancak ana yemek önüne geçmeyen atıştırmalıklardır. Restoranlarda sıkça kullanılan bu aparatifler, yemek servisinden önce sunularak tat alma tomurcuklarını ana yemekten önce harekete geçirir. Bu nedenle "ağız eğlenceliği" ile yemek öncesi hazırlık yapılmış olunur.

Amuse-bouche nedir, ne demek? Amuse-bouche nasıl okunur?

AMUSE-BOUCHE NASIL OKUNUR?

"Amuse-bouche" müessesenin ikramı olarak sunulur ve menüde bulunmaz. Genellikle uzakdoğu usülü çorba kaşıkları "Amuse-bouche" sunumları için tercih edilir. Amuse bouche: 'Amusbuş' diye okunur.

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