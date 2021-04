Among Us yeni haritası: Airship geldi!

Among Us'ın son sürüm haritası "Airship" oyun severlere duyurulmuştu. Geçtiğimiz yıl geleceği müjdelenen Airship haritası 31 Mart tarihinde yapılan güncellemeyle şimdi oyunda! İşte Among Us yeni haritası hakkında merak edilenler!