Among Us yeni haritası: Airship geldi!
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Among Us yeni haritası: Airship geldi!

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Among Us yeni haritası: Airship geldi!

Among Us'ın son sürüm haritası "Airship" oyun severlere duyurulmuştu. Geçtiğimiz yıl geleceği müjdelenen Airship haritası 31 Mart tarihinde yapılan güncellemeyle şimdi oyunda! İşte Among Us yeni haritası hakkında merak edilenler!

InnterSloth tarafından geliştirilen ve yayınlanan Amongs Us dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan olarak gösteriliyor. Oyuna katılan yeniliklerin ardı arkası kesilmezken bu kez de 31 Mart tarihinde oyundaki en büyük haritası olan "Airship" oyuncularının hizmetine sunuldu.

AMONG US YENİ HARİTASI TÜM PLATFORMLARDA

Airship haritası bugün tüm platformlarda yerini alıyor. Oyunun dördüncü ve en büyük haritası olan Airship'te çöpleri boşaltmak ve mücevherleri parlatmanın yanı sıra yeni şapkalar ve yepyeni görevler bulunuyor.

AIRSHIP HARİTASININ GECİKME SEBEBİ NEYDİ?

Amons Us ekibi oyunun haritasının ve yeni güncellemelerin neden geciktiklerine yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altyapıyı hazırlamak ve oyun deneyimini artırmak için çalışmalarının sürdüğünü belirtmişlerdi. Ayrıca, 5 milyon kişinin etkilendiği bir hacker saldırısı sonrası güvenlik güncellemelerinin üzerinde daha çok durulduğu da biliniyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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