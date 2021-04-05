Amirallerin bildirisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Akşener "Zevzeklik" dedi, partililerin paylaşımları dikkat çekti

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104 amiralin imza attığı bildiriye tepkiler çığ gibi büyüyor! Bir açıklama da Yargıtay'dan

Montrö bildirisinin yankısı sürerken bir bildiri de eski vekillerden! 96 ismin imzası var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisiyle ilgili olarak "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir, bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" yorumunda bulundu. Akşener'in bildiriyle ilgili yaptığı açıklamanın partilileri mutlu etmediği ve istifasını veren isimlerin olduğu iddiaları ortaya atılırken, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan'ın açıklamaları dikkat çekti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, emekli 104 amiralin yayınladığı bildiriyi değerlendirdi. Akşener, emekli de olsa gece yarısı silahlı bürokrasi mensubu kişilerce yapılan açıklamaların, Türkiye'deki demokrasinin kesintisine neden olan muhtıraları, darbeleri hatırlattığını söyledi.

MERAL AKŞENER: BU BİR ZEVZEKLİKTİR

Akşener, emekli amirallerin canı sıkılarak, gece bildiri yayınladığını söylerken, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir, bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" diye konuştu.

PARTİDE DEPREM ETKİSİ YARATTI

Akşener'in açıklamaları partide deprem etkisi yaratırken, bazı isimlerin istifasını verdiği iddia edildi. Söz konusu bildiriyle ilgili İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan'ın yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

AYTUN ÇIRAY: ALTINA İMZAMI ATIYORUM

Çıray, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bildiriye ilişkin, "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum." ifadelerine yer verdi.

ERZURUM MİLLETVEKİLİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir" ifadelerini kullandı.

AHMET EROZAN: MESELE 'TARİKATÇI AMİRAL'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan ise "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı… 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz… Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'…" değerlendirmesinde bulundu.