Amiraller bildiriyi nasıl hazırladı, neden gece yarısı yayınladı? Merak edilen sorular yanıt buldu

Türkiye'yi karıştıran Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiral, ülke gündemini sarstı. Siyasilerden art arda tepkiler gelirken, 10 amiral gözaltına alındı. Öte yandan amirallerin bildiriyi neden 23.17'de yayınladıkları ortaya çıktı. Metnin WhatsApp grubunda hazırlandığı, tamamlanınca da yayınlamak istedikleri, zamanlamasına bakmadıkları öğrenildi.

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili siyesilerden peş peşe açıklamalar gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün 'Montrö' bildirisi yayınlayan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bildiriyi TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 10 amirali gözaltına aldı, 4 kişiyi ise emniyete çağırdı.

NEDEN GECE YARISI YAYINLADILAR?

Öte yandan Gazeteci İsmail Saymaz, 104 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisinin yayımlanma saatiyle ilgili eleştiriler için "Saatine bakmamışlar" açıklamasını yaptı. Halk TV'de konuşan Saymaz, emekli amirallere "Neden 23.17'de yayınladınız?" sorusunu sorduğunu söyledi.

"BİLDİRİYİ WHATSAPP'TA HAZIRLAMIŞLAR"

Saymaz'ın konuya ilişkin sarf ettiği sözler ise şu şekilde: "Bu metinde belki bir husus açıklamaya ihtiyaç duyuyor. Saati de yanlış. Yani zamanlaması gerçekten de 23.17'de. Emekli amiraller bunu 23.17'de değil de öğlen saatlerinde yayınlasalar büyükelçi bildirisi ile aşağı yukarı aynı kıvamda olacaktı. Ben bunu sordum amirallere. Neden böyle bir şey oldu? Bu bir kere WhatApp grubunda hazırlanmış bir metin. Adı da emekli amiral...

"ZAMANLAMASINA PEK BAKMIYORLAR"

Bir süredir bu konu üzerinde konuşuyorlarmış. Ama büyükelçiler bildiri yayınlayınca biz niye duruyoruz diyerek bildiri hazırlıyorlar. Taslağı orada şekillendiriyorlar. Ete kemiğe bürünmesi akşamı buluyor. Bitirmişken yayınlıyorlar. Zamanlamasına da pek bakmıyorlar."

AK PARTİ MYK BİLDİRİ GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Bildiriye tepkiler çığ gibi büyürken, dün canlı yayına katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti MYK'nın Montrö bildirisi gündemiyle bugün 18.00'de toplanacağını belirtip, "Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" demişti.

CUMHURBAŞKANI DA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 104 emekli amiralin gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu yayımladığı bildiri üzerine açıklamalarda bulanacağı değerlendiriliyor.