Amine Gülşe'nin Ailesi, Müstakbel Damatları Mesut Özil'i Ağırladı
Ligin tatile girmesiyle soluğu Amine Gülşe'nin yanında alan Mesut Özil, nişanlısının memleketi Bergama'da krallar gibi karşılandı.
İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de futbol hayatına devam eden Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, ligin tatile girmesiyle soluğu Amine Gülşe'nin yanında aldı.
BERGAMA'YA GİTTİ
Mesut Özil, önceki gün İzmirli nişanlısının memleketi Bergama'ya gitti. Mesut Özil, aşkının ailesi ve akrabalarıyla da buluştu.
KRALLAR GİBİ KARŞILADILAR
Müstakbel damatlarını krallar gibi karşılayan Gülşe Ailesi, futbolcu için bir yemek organize etti. Adeta görücüye çıkan Mesut Özil'e Ege'nin eşsiz lezzetleri ikram edildi.
FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Damatlarıyla tanışan Amine Gülşe'nin akrabaları futbolcuyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
İşte o buluşmadan kareler;
YORUMLAR (55)
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Gözleri doldu, gülşelelerle güldü şenlendiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah tamamını Erdirsin işalllaaah-:)-:)... Güzel Gençler !!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bence cok samimi vede icten bir cocuk belli..Çoğu ünlü boyle halk arasina girmekten nefret eder..Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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bence gözell degil parası vaaaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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PARASI OLMAZSA ACABA BÖYLE EL ÜSTÜNDE TUTARLARMIYDI ACABA MERAK EDİYORUMCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır