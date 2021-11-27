Amik Ovası sis bulutları altında kaldı
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Amik Ovası sis bulutları altında kaldı Hatay'da sisle kaplanan Amik Ovası, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
HATAY (İHA) - Amik Ovası sis bulutları altında kaldı
HATAY - Hatay'da sisle kaplanan Amik Ovası, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Hatay'da, sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü görüldü.
Sisle kaplanan Amik Ovası da kartpostallık manzara oluşturdu. Yoldan geçen bazı vatandaşlar sisli manzarada fotoğraf çekildi.