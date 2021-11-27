Amik Ovası sis bulutları altında kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amik Ovası sis bulutları altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Güncel

Amik Ovası sis bulutları altında kaldı Hatay'da sisle kaplanan Amik Ovası, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

HATAY (İHA) - Amik Ovası sis bulutları altında kaldı

HATAY - Hatay'da sisle kaplanan Amik Ovası, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hatay'da, sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü görüldü.

Sisle kaplanan Amik Ovası da kartpostallık manzara oluşturdu. Yoldan geçen bazı vatandaşlar sisli manzarada fotoğraf çekildi.

Amik Ovası sis bulutları altında kaldı

Amik Ovası sis bulutları altında kaldı

Amik Ovası sis bulutları altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title