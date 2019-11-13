Amerikan People dergisi, oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı 'hayattaki en seksi erkek' seçti

13.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:16

ABD'de yayımlanan haftalık magazin dergisi "People", ünlü oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı hayattaki en seksi erkek seçti.



Ünlü oyuncu ve şarkıcı, hem ekran hem de sahnedeki başarısıyla Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin dördünü birden alma başarısı gösteren ilk siyahi erkek olarak biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle