Amerikan People dergisi, oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı 'hayattaki en seksi erkek' seçti
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Amerikan People dergisi, oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı 'hayattaki en seksi erkek' seçti

ABD’de yayınlanan haftalık magazin dergisi "People", ünlü oyuncu ve şarkıcı John Legend’ı "hayattaki en seksi erkek" seçti.

13.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:16
Amerikan People dergisi, oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı 'hayattaki en seksi erkek' seçti

ABD'de yayımlanan haftalık dergisi "People", ünlü oyuncu ve şarkıcı 'ı hayattaki en seksi erkek seçti.


Ünlü oyuncu ve şarkıcı, hem ekran hem de sahnedeki başarısıyla Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin dördünü birden alma başarısı gösteren ilk siyahi erkek olarak biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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