Amerikan ordusu için sahada kullanılacak robot savaşçılar üretilecek
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Amerikan ordusu için sahada kullanılacak robot savaşçılar üretilecek

11.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:22
Amerikan ordusu için sahada kullanılacak robot savaşçılar üretilecek

(ABD) ordusu savaş alanlarında görev alacak yeni nesil robot savaşçıların üretimini yapacak firmaları belirledi. Hafif ve orta ölçekli robot savaşçıların prototip üretimini QinetiQ North ile Textron üstlenecek.


Anlaşma kapsamında dört hafif ve dört orta ölçekli tank benzeri robotik savaşçılar üretilecek. Üretilecek prototipler, insansız robotların savaş bölgelerinde kullanımı için ordu bünyesine entegre edilmesi amacıyla denenecek. Robotların 2021 yılında deneneceği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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