Amerika defteri kapandı... Didem Uzel ve ailesi Türkiye'ye döndü

Oyuncu, ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi: "Sağlık konusunda ülkemizi daha güvenli bulduğumuz için kesin dönüş yaptık. Bundan sonra ABD'ye sadece tatil için giderim."Uzel, oyunculuğa döneceğini de açıkladı: "Setleri çok özledim, tekliflere açığım.