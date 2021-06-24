Amerika defteri kapandı... Didem Uzel ve ailesi Türkiye'ye döndü
Oyuncu, ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi: "Sağlık konusunda ülkemizi daha güvenli bulduğumuz için kesin dönüş yaptık. Bundan sonra ABD'ye sadece tatil için giderim."Uzel, oyunculuğa döneceğini de açıkladı: "Setleri çok özledim, tekliflere açığım.
Oyuncu, ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi: "Sağlık konusunda ülkemizi daha güvenli bulduğumuz için kesin dönüş yaptık. Bundan sonra ABD'ye sadece tatil için giderim."
Uzel, oyunculuğa döneceğini de açıkladı: "Setleri çok özledim, tekliflere açığım."
Didem Uzel, 2012 yılında işadamı Selim Sarı'yla evlenip Amerika'ya yerleşmişti.
Kaynak: Hürriyet