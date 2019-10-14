Amerika'dan sonra Fransa da Suriye'den çekilecek

14.10.2019 10:40

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Operasyonda kritik bölgeler Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden temizlendi. Bölgede sıcak saatler yaşanırken Fransa'dan çekilme kararı geldi. Türkiye'ye silah ambargosu tehdidinde bulunan Fransa, bölgeden çekilme kararı alındığı bildirildi.

FRANSA DA BÖLGEDEN GİDİYOR

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanılmıştı. Amerika'nın kararı sonrası Fransa, Suriye'den çekilme kararı aldı.

FRANSA: SİLAH SATIŞINI DURDURURUZ

Fransa Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının ortak açıklamasında Türkiye'ye tüm silah ihracatının durdurulduğu bilgisine yer verildi. Suriye harekatına son verilmesi çağrısı yapıldı.

"TEDBİRLER ALINACAK"

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde bölgedeki Fransız askeri ve sivil personelinin güvenliğini sağlamak için tedbirler alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

FRANSA: TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULARIZ

Barış Pınarı Harekatı devam ederken Fransa'dan skandal bir açıklama gelmişti. Fransa'nın Avrupa İlişkileri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin Fransız Inter radyosuna konuştu. Montchalin, "Suriye dolayısıyla Türkiye'ye bir yaptırım uygulanması konusu gelecek hafta Avrupa Konseyi'nde görüşülecek. Açıkça bu konu masada olacak" demişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi.

Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla rahatsız olan Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.