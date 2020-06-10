Amerika'daki Orantısız Polis Şiddetinin Nedenleri Tüm dünya kentlerinden yükselen ırkçılık karşıtı protestolardan ABD'nin bir farkı var. O da polis teşkilatlarının karmaşıklığı, çokluğu, her polisin farklı görev alanı olması ve de polisin merkezi bir yönetime tabi olmaması. Mehtap Çolak Yılmaz ABD polis teşkilatlarının yapılanmasını aktarıyor.

Tüm dünya kentlerinden yükselen ırkçılık karşıtı protestolardan ABD'nin bir farkı var. O da polis teşkilatlarının karmaşıklığı, çokluğu, her polisin farklı görev alanı olması ve de polisin merkezi bir yönetime tabi olmaması. Mehtap Çolak Yılmaz ABD polis teşkilatlarının yapılanmasını aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com