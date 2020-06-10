Amerika'daki Orantısız Polis Şiddetinin Nedenleri
Tüm dünya kentlerinden yükselen ırkçılık karşıtı protestolardan ABD'nin bir farkı var. O da polis teşkilatlarının karmaşıklığı, çokluğu, her polisin farklı görev alanı olması ve de polisin merkezi bir yönetime tabi olmaması. Mehtap Çolak Yılmaz ABD polis teşkilatlarının yapılanmasını aktarıyor.
10.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:20
Tüm dünya kentlerinden yükselen ırkçılık karşıtı protestolardan ABD'nin bir farkı var. O da polis teşkilatlarının karmaşıklığı, çokluğu, her polisin farklı görev alanı olması ve de polisin merkezi bir yönetime tabi olmaması. Mehtap Çolak Yılmaz ABD polis teşkilatlarının yapılanmasını aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com