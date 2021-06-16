Amerika'da hamile kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı döverek öldürdüler

Amerika'nın Utah eyaletinde altı kişilik bir grup hamile kız arkadaşını dövüp gözünü morartan 41 yaşındaki Fred Valdamar Ortiz'i döverek öldürdü. Saldırganlardan biri 13 yaşında.

Amerika'da yaşanan olayda; 41 yaşındaki Fred Valdamar Ortiz, köpek besleyip satan kız arkadaşının gözünü morarttı. Kız arkadaşından köpek almaya gelen altı kişilik bir grup kendisine ne olduğunu sordular. Kız arkadaşı erkek arkadaşı Ortiz'in kendisini dövdüğünü söyleyince, arabayla Ortiz'in önünü arabaları ile kesip demir çubuklar ile dövmeye başladı. Saldırganlar tarafından bir süper marketin arkasına atan grup kaçtı. Ortiz, market çalışanları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ortiz'in öldüğünü tespit etti.

ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Yakalanan saldırganlar, ilk ifadelerinde araçları ile yolda giderken Ortiz'in motorsikleti ile kendilerine çarptığını bu nedenle aralarında tartışma çıktığını söylemelerine rağmen daha sonra Ortiz'i kız arkadaşını dövdüğü için yakalayıp öldürdüklerini itiraf ettiler. Ortiz'in kız arkadaşının bir yakını Ortiz'in sürekli kız arkadaşına şiddet uyguladığını kız arkadaşı ve ailesinin korktukları için polise söylemediklerini söyledi. Üçü 18 yaşından küçük olan 6 saldırganın sorgulanmasına devam ediliyor.