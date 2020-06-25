American Underdog: The Kurt Warner Story Filmi
American Underdog: The Kurt Warner Story filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. American Underdog: The Kurt Warner Story filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
25.06.2020 01:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 02:50
American Futbol Ligi NFL'ni efsane isimlerinden Kurt Warner'ın hayatını ele alan filmin yönetmen, senarist ve yapımcılığını Erwin Brothers olarak da tanınan Andrew ve Jon Erwin üstleniyor.
Yönetmen: Andrew Erwin, Jon Erwin
Senaryo: David Aaron Cohen, Jon Erwin, Jon Gunn
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: American Underdog: The Kurt Warner Story
Yapımcı Firma: Lions Gate Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Lions Gate Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
American Underdog: The Kurt Warner Story Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com