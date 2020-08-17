American Ultra filmi konusu nedir? American Ultra oyuncuları ve American Ultra özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan American Ultra filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği American Ultra konusu, özeti ve American Ultra oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. American Ultra filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan American Ultra filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. American Ultra filmini izleyecek olanların merak ettiği American Ultra konusu nedir, American Ultra oyuncuları kimler ve American Ultra özeti gibi konuları inceliyoruz.

AMERİCAN ULTRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mike (Jesse Eisenberg), kız arkadaşı Phoebe (Kristen Stewart) ile küçük bir kasabada yaşayan, görünürde son derece umutsuz, yaşam sevincini kaybetmiş ve ayık kafayla pek dolaşmayan bir gençtir. Ancak kız arkadaşının bile bilmediği bir sırrı vardır, aslında Mike son derece iyi bir eğitimden geçmiş, ölümcül bir ajandır. Ve bu durumdan haberdar olan devlet görevlileri, Mike'ı durdurabilmek için devletin tüm imkanlarını seferber ederlerken, Mike ve Phoebe'nin hayatta kalabilmek için Mike'ın tüm yeteneklerine ihtiyaçları olacaktır.

AMERİCAN ULTRA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Nima Nourizadeh

Oyuncular: Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Topher Grace, John Leguizamo, Bill Pullman

Tür: Aksiyon, Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2015

Vizyon Tarihi: 28 Ağustos 2015 Cuma

Senaryo: Max Landis

Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce