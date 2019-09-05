Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

05.09.2019 14:58

Sunuculuğunu Ivana Sert, nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, ameliyatsız cinsiyet değiştirdi. Sakal eklettiren Doğrusöz, Neslihan olan adını da Doruk olarak değiştirdi. Doğrusöz, önceki gün sevgilisi ile sarmaş dolaş poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

SEVGİLİSİYLE SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Uzun süredir 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşayan Doğrusöz, sevgilisiyle samimi pozlarını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Son olarak sakal eklettiren Doğrusöz, yeni imajıyla sevgilisiyle poz verdi. Yeni adıyla Doruk Doğrusöz, sevgilisiyle olan fotoğraflarını "Çok" diyerek kalp emojisiyle paylaştı. Büşra Eyen ise Doğrusöz paylaşımına "Çok ötesi çok hem de" yorumunu yaptı.

AYNI YARIŞMADA YARIŞTILAR

Doğrusöz ile aşk yaşayan Büşra Eyen de 2015 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştı. Neslihan Doğrusöz ise yarışmaya 2017 yılında katılmıştı. Büşra Eyen aynı zamanda bir evlilik yapmıştı.