Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı - Haberler
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Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı

İzmir'de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Emrullah Hekimsoy (62) bugün ameliyat esnasında fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hekimsoy'a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan başarılı doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Torbalı Devlet Hastanesi, Beyin kanaması, İzmir, Güncel, Haber

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