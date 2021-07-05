Amcasının oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
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Amcasının oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Amcasının oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, amcasının oğlu Hasan Cankara'yı (67) bıçakla öldüren Orhan Cankara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, amcasının oğlu Hasan Cankara'yı (67) bıçakla öldüren Orhan Cankara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, pazar günü Çakırhüyük beldesinde meydana geldi. Hasan Cankara yolda yürürken yanına gelen kuzeni Orhan Cankara ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Orhan Cankara, yanındaki bıçakla Hasan Cankara'yı yaraladı. Ağır yaralanan Hasan Cankara, kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Orhan Cankara ise sorgulamasının ardından adliyeye sevk ediledi. Cankara, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.


Amcasının oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Amcasının oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Amcasının oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan

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