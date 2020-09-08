Adana'da bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı
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Adana'da bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı

Adana'da, 39 yaşındaki bir kadın ile amcası arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce kadın, bıçakla amcasını yaraladı.

Adana'da bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı
08.09.2020 18:22 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:10

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adalet Sokak üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Sevgi O. (39) ile amcası Kamuran O. (52) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE KAN AKTI

Tartışma kavgaya dönüşünce Sevgi O. bıçakla amcasını yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Kamuran O.'yu Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Sevgi O., polis gözetiminde olayın gerçekleştiği yerde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Kamuran O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin konu ile ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
BUNAK: Burnuma pis kokular geliyiiii haaa???
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