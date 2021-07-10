AMCA VE YEĞENİ, BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLDU
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AMCA VE YEĞENİ, BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için suya giren ve bir süre sonra yardım isteyen Maviye Akın'ı (16) kurtarmaya çalışan amca Uğur Akın (44), yeğeniyle birlikte baraj göletinde kayboldu.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için suya giren ve bir süre sonra yardım isteyen Maviye Akın'ı (16) kurtarmaya çalışan amca Uğur Akın (44), yeğeniyle birlikte baraj göletinde kayboldu. Amca ve yeğeni için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Karamık köyü Karamık göleti mevkiinde meydana geldi. Akın ailesi, baraj kenarına pikniğe gitti. Serinlemek için Maviye Akın ile Sümeyra Akın, gölete girdi. Bir süre sonra bulundukları yerden uzaklaşmaları üzerine kuzenler Nefes alamıyoruz diye bağırarak yardım istedi.

Suya giren Maviye Akın'ın annesi, ağaç dalı yardımıyla Sümeyra Akın'ı kurtardı. Maviye Akın'ı kurtarmak için de amcası Uğur Akın gölete girdi. Bir süre sonra amca ile yeğen gözden kayboldu. Amca ile yeğenin sudan çıkmadığını fark eden ailesi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, suda kaybolan amca ve yeğeni bulmak için sualtı arama kurtarma timleri istedi. Gölette amca ve yeğenini arama çalışmaları devam ediyor.

AMCA VE YEĞENİ, BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLDU
AMCA VE YEĞENİ, BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLDU
AMCA VE YEĞENİ, BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLDU
AMCA VE YEĞENİ, BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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