BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Amca ve yeğeni, baraj göletinde kayboldu (2)CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDIAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için girdiği gölette kaybolan Maviye Akın ile onu kurtarmak isteyen amcası Uğur Akın'ın cansız bedenine ulaşıldı.