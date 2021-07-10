BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
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BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amca ve yeğeni, baraj göletinde kayboldu (2)CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDIAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için girdiği gölette kaybolan Maviye Akın ile onu kurtarmak isteyen amcası Uğur Akın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Amca ve yeğeni, baraj göletinde kayboldu (2)

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için girdiği gölette kaybolan Maviye Akın ile onu kurtarmak isteyen amcası Uğur Akın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Uğur Akın ve Maviye Akın'ın cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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