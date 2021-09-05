AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI
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AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde ambuAlansla otomobil çarpıştı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde ambuAlansla otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi. Ambulansla hastaneye götürülen koronavirüs hastası da başka bir ambulansla nakledildi.

Dinar 112 ekipleri Kızılören ilçesinden koronavirüs rahatsızlığı yaşayan bir hastayı Dinar Devlet Hastanesi'ne getirmek üzere yola çıktı. Erhan Öner idaresindeki 03 ABN 753 plakalı ambulans Dinar girişinde bulunan kavşakta Yaşar Turan'ın kullandığı 42 FM 096 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, ambulansta taşınan koronavirüs hastası başka bir ambulansla hastaneye nakledildi. Maddi hasar meydana gelen araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI
AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI
AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI
AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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