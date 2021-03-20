Ambulansın çarptığı down sendromlu genç metrelerce sürüklendi
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Ambulansın çarptığı down sendromlu genç metrelerce sürüklendi

20.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:22
Ambulansın çarptığı down sendromlu genç metrelerce sürüklendi

Manisa'da seyir halindeki ambulansın çarptığı down sendromlu genç metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki ambulans, karşıdan karşıya geçmek için bir anda yola fırlayan down sendromlu 30 yaşındaki Şefik Aslan'a çarptı.

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle tahlisiz genç metrelerce sürüklendi. Hemen ambulanstan inen sağlık ekipleri yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Şefik Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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