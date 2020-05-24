Ambulansa taş atıp, polisin başına kürekle vurdu
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Ambulansa taş atıp, polisin başına kürekle vurdu

Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, hastaneye götürülmek istendiği ambulansa taş atıp kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun başına kürekle vurdu.

Ambulansa taş atıp, polisin başına kürekle vurdu
24.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:49

Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen O.G., hastaneye götürülmek istendiği ambulansa taş atıp, kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun başına kürekle vurdu. Ambulanstaki sağlık görevlisi ile polis memuru, hastaneye kaldırılırken O.G. kaçtı.

SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI

Olay, Sahipata Mahallesi Kocatepe Polis Merkezi yakınlarında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen O.G. rahatsızlanınca ailesi hastaneye götürmek istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese ambulans gönderildi. Ancak O.G., sağlık görevlileri ile ailesine direnip, ambulansa taş attı. Camı kırılan ambulanstaki sağlık personeli yaralandı.

POLİSE KÜREKLE SALDIRDI

Bunun üzerine bölgeye polis desteği istendi. Yakındaki polis merkezinden gelen ekipler, O.G.'yi sakinleştirip, ambulansa bindirmeye çalıştı. O.G., eline geçirdiği kürekle de polis ekiplerine küfredip hakaretlerde bulunarak direndi.

POLİS MEMURUNUN BAŞINA KÜREKLE VURDU

Konuşarak ikna edilmeye çalışılan O.G., elindeki küreği bir polis memurunun başı ile ayağına vurdu. Ardından da kaçarak uzaklaştı. Yaralı polis memuru ve sağlık çalışanı, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Kaçan O.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntüde O.G.'nin eline geçirdiği kürekle polis memuruna vurması yer alıyor.

Kaynak: DHA

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