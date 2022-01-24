Ambulans mahsur kaldı, yaşlı hastaya ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalıp hastaya ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüzlerce köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken sağlık ekipleri de hastalarına ulaşmakta güçlük çekti. Gemerek ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan 63 yaşındaki Deniz Çamdalı aşırı halsizlik nedeniyle rahatsızlandı. Hastanın yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Sağlık ekipleri Gemerek İlçe Özel İdare ekipleri öncülüğünde köye ulaşmayı başardı. Hasta Gemerek İlçe Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. - SİVAS