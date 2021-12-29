Ambulans helikopter Meryem bebek için havalandı - Haberler
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Ambulans helikopter Meryem bebek için havalandı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Sağlık

Ambulans helikopter Meryem bebek için havalandı Samsun'da faaliyet gösteren ambulans helikopter tek akciğeri kapanan 6 aylık bebek Meryem Nisa için havalandı.

SALIPAZARI, SAMSUN (İHA) - Ambulans helikopter Meryem bebek için havalandı

SAMSUN - Samsun'da faaliyet gösteren ambulans helikopter tek akciğeri kapanan 6 aylık bebek Meryem Nisa için havalandı.

Acil vakalara ulaşmada çok önemli bir konumda olan ambulans helikopter birçok vakayı sağlık merkezine ulaştırmak için zamanla yarışıyor. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan Meryem bebek şant takılı ve tek akciğeri kapanmış şekilde acil hastaneye kaldırılması gerekirken yardımına ambulans helikopter yetişti. Salıpazarı ilçesinden alınan Meryem bebek helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine yetiştirildi.

Bebeğe havada müdahaleyi ambulans helikopterde görevli Doktor Murat Sezer yaptı.

Ambulans helikopter Meryem bebek için havalandı

Ambulans helikopter Meryem bebek için havalandı

Ambulans helikopter Meryem bebek için havalandı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Son Dakika Haberleri

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