Amazon Prime Gaming'den ücretsiz oyunları almanız için son 3 gün!
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Amazon Prime Gaming'den ücretsiz oyunları almanız için son 3 gün!

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Amazon Prime Gaming'den ücretsiz oyunları almanız için son 3 gün!

Amazon Prime Gaming Mart ayı ücretsiz oyunlarını almayı unutmayın!

Amazon Prime üyesiyseniz ve Prime Gaming den Mart ayı ücretsiz oyunları almadıysanız acele edin. 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde sona erecek 27 adet ücretsiz oyun teklifi bulunuyor.

Amazon Prime Gaming Oyunların Listesi

Samurai Shodown V Special

The Last Blade 2

The King of Fighters 2002 Unlimited Match

The King of Fighters 97 Global Match

Shock Troopers

The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition

Garou: Mark of the Wolves

Metal Slug 3

SNK 40th Anniversary Collection

Metal Slug 2

Sengoku 3

King of the Monsters

Ironclad

Shock Troopers 2nd Squad

Baseball Stars 2

The King of Fighters 2002

Samurai Shodown II

Blazing Star

Pulstar

Art of Fighting 2

Fatal Fury Special

The King of Fighters 2000

Bomber Crew Deluxe

Tengami

Blasphemous

SkyDrift

Boomerang Fu

Prime Gaming, Amazon Prime üyeliği dahil aylık 7,90 TL. Amazon Prime üyeliği Prime Gaming dışında geçerli ürünlerde ücretsiz kargo ve hızlı teslimat, bazı fırsatlara önceden erişim ve özel indirimler, Prime Video ile popüler filmler ve ödüllü dizileri izleyebilme imkanı da sunuyor.

Prime Gaming'e ulaşabilirsiniz. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra oyunları tek tek talep etmeniz gerekiyor.

Kaynak: Playerbros

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