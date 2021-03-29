Amazon Prime Gaming'den ücretsiz oyunları almanız için son 3 gün!
Amazon Prime Gaming Mart ayı ücretsiz oyunlarını almayı unutmayın!
Amazon Prime üyesiyseniz ve Prime Gaming den Mart ayı ücretsiz oyunları almadıysanız acele edin. 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde sona erecek 27 adet ücretsiz oyun teklifi bulunuyor.
Amazon Prime Gaming Oyunların Listesi
Samurai Shodown V Special
The Last Blade 2
The King of Fighters 2002 Unlimited Match
The King of Fighters 97 Global Match
Shock Troopers
The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition
Garou: Mark of the Wolves
Metal Slug 3
SNK 40th Anniversary Collection
Metal Slug 2
Sengoku 3
King of the Monsters
Ironclad
Shock Troopers 2nd Squad
Baseball Stars 2
The King of Fighters 2002
Samurai Shodown II
Blazing Star
Pulstar
Art of Fighting 2
Fatal Fury Special
The King of Fighters 2000
Bomber Crew Deluxe
Tengami
Blasphemous
SkyDrift
Boomerang Fu
Prime Gaming, Amazon Prime üyeliği dahil aylık 7,90 TL. Amazon Prime üyeliği Prime Gaming dışında geçerli ürünlerde ücretsiz kargo ve hızlı teslimat, bazı fırsatlara önceden erişim ve özel indirimler, Prime Video ile popüler filmler ve ödüllü dizileri izleyebilme imkanı da sunuyor.
Prime Gaming'e ulaşabilirsiniz. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra oyunları tek tek talep etmeniz gerekiyor.
Kaynak: Playerbros