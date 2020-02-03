Amatör küme maçında kavga
Haberler » Güncel » Amatör küme maçında kavga - Haber

Amatör küme maçında kavga

Amatör kümede yapılan Topçamspor-Zile Belediyespor maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

03.02.2020 01:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 01:22
Amatör küme maçında kavga

Amatör kümede yapılan Topçamspor-Zile Belediyespor maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

Amatör Kümede mücadele eden Topçamspor ile Zile Belediyespor, Pazar ilçesindeki sentetik sahada karşı karşıya geldi.

Topçamspor'un 4-2 önde olduğu 90. dakikada, bu takımdan bir sporcunun yaptığı faulun ardından olay çıktı. Görevliler tarafından yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınan sonrası hakem maçı tatil etti.

Sert geçen maçta her iki takımdan 4'er oyuncu kırmızı kart gördü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Amatör küme maçında kavga
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler