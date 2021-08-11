Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da incelemelerde bulundu
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Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesinde incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesinde incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla çay içen Masatlı, salgınla mücadelede aşılamanın önemine değinerek, sırası gelenlerin aşı yaptırması gerektiğini söyledi.

Salgın sürecinin devam ettiğini vurgulayan Masatlı, "Bu hastalığı yenebilmenin tek yolu aşılanarak toplumsal bağışıklık oluşturmaktır. Aşılarını yaptıranlar yüksek oranda bağışıklık kazanmakta ya da hastalığı hafif semptomlarla atlatmaktadır. Buradan halkımıza, özellikle de gençlerimize seslenerek, toplum sağlığı için aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Maske, temizlik ve mesafe başta olmak üzere tedbirlere uymaya devam edelim." diye konuştu.

Masatlı, daha sonra 2011 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Kıdemli Çavuş İlker Atan'ın annesi Satı ve babası Dursun Atan'ı evlerinde ziyaret etti.

Vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını dile getiren Masatlı, Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu kaydetti.

Masatlı, eşini kaybeden ve iki çocuğu ile birlikte Merzifon'da yaşayan Sevgi Avcı'yı da ziyaret ederek, ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili yetkililere talimat verdi.

Masatlı'ya incelemelerinde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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