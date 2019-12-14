Amasya Üniversitesinde "Güneş enerjisi ile ilgili her şey" paneli yapıldı

14.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:32

Amasya Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kulübü tarafından "Güneş enerjisi ile ilgili her şey" paneli gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ünal Kurt yaptı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ) Operasyon Yöneticisi Fatih Önder ve KOSGEB Amasya İl Müdürü Bayram Ali Kukuş'un da konuşmacılar arasında yer aldığı panelde, yenilenebilir enerji kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiği ve Amasya Üniversitesinin bu konuda yaptığı çalışmalar konuşuldu.

Panele Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın, İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA