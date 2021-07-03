Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı
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Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı Yumurta büyüklüğündeki dolu seraların çadırlarını yırttı, tavanları deldi Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan fırtına önce yağmur, arkasından dolu olarak kendini gösterdi.

Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

Yumurta büyüklüğündeki dolu seraların çadırlarını yırttı, tavanları deldi

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan fırtına önce yağmur, arkasından dolu olarak kendini gösterdi. Yumurta büyüklüğündeki dolu, seralara zarar verdi.

Suluova'da yağan yağmur doluya dönüştü. Yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu seralara zarar verdi, bazılarının tavanlarını deldi. Dolu yağışı kent merkezinin yanı sıra köylerde de etkili oldu.

Eymir Mahallesi'nde ikamet eden Cemalettin Öztürk, "Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika etkili oldu. Yumurta büyüklüğündeki dolu yağışı samanlığımızın çatısını bile deldi. Rabb'im beterinden korusun" dedi.

Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı
Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı
Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı
Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun

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Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı - Haberler
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