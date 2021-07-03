Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı Yumurta büyüklüğündeki dolu seraların çadırlarını yırttı, tavanları deldi Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan fırtına önce yağmur, arkasından dolu olarak kendini gösterdi.