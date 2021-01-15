Amasya'da parmağı metal parçaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Amasya'da parmağı metal parçaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

15.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:28
Amasya'da parmağı metal parçaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Amasya'nın Suluova ilçesinde parmağı metal parçaya sıkışan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde parmağı metal parçaya sıkışan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.

Evlerinde oyuncaklarıyla oynayan İdris Efe Köse'nin parmağının yuvarlak metal parçaya sıkışması üzerine ailesi çıkarmaya çalıştı.

Ailesi metal parçayı çıkaramayınca küçük çocuk, 112 Acil Servis ekibince Suluova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Doktorun önerisi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan, doktor gözetiminde Köse'nin parmağındaki metal parçayı mini motorlu testereyle keserek çıkardı.

Korku yaşayan küçük çocuk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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