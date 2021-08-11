Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı
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Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Gonca Ceylan (36) idaresindeki 24 AK 089 plakalı otomobil Kayadüzü köyü mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Alperen (1) ve Tuğra Taha Arduç (11) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Amasya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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